Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Sivas'ta incelemelerde bulundu

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sivas'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret eden Demircan, daha sonra Güdük Minare'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Demircan, gazetecilere, Bakanlık adına yürütülen işleri yakından görmek ve yapılacak katkıları değerlendirmek üzere Sivas'a geldiğini söyledi.

Sivas'ın Anadolu medeniyetleri içerisinde kültür ve medeniyet tarihi açısından çok kıymetli bir şehir olduğunu belirten Demircan, "Burada da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı çok iş var, onları yakından görmek ve süreçleri takip etmek için buradayız. İki gün boyunca tekrar yapılan işlerin üzerinden geçmiş, müşahede etmiş olacağız." dedi.

Demircan'a ziyareti sırasında, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci de eşlik etti.