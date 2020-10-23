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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:24:51 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya'da depremde hasar gören tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

Demircan, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Battalgazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de inceleme yaptı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, depremde hasar gören camide yapılacak çalışmalarla ilgili Demircan'a bilgi verdi.

Demircan, Ulu Cami'nin yanında bulunan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını da izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na geçen Demircan, tarihi yapıdaki restorasyon çalışmasıyla ilgili bilgilendirildi.

İnceleme gezisinde Demircan'a Malatya Valisi Aydın Baruş ile Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam eşlik etti.

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