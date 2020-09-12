Kültür turlarına ilgi

Buğra Kardan

İndirim kampanyalarından faydalanmak ve 2021 turlarını erken satın almak için sıraya giren tatilcilerin dikkatlerini çeken seyahat durakları ise şöyle:

Kapadokya'ya rağbet var

Kapadokya; peri bacaları, vadileri, tarihi mabetleri, müzeleri ve yerel lezzetleriyle öne çıkıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan rengarenk balonlarıyla nefes kesen Kapadokya turlarına rağbet yoğun. Asyalıları ve Avrupalıları kendine hayran bırakan coğrafyaların başında gelen ‘Güzel Atlar Diyarı’ Kapadokya’yı sonbaharda gezip görmek için seyahat acentelerine başvuran başvurana.

Unutulmaz deneyim

Güneydoğu turlarına dahil olmak için acentelere müracaat eden edene. Zira karınca evleriyle ön planda olan Harran’ı, taş evleriyle ünlü Mardin’i, tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe’yi, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Halfeti ve Hasankeyf’i tanımak için can atan çok sayıda turist söz konusu.

Yedigöllere akın

Batı Karadeniz merak edilen bölgelerin başında bulunuyor. Bölgeye yapılan turlara iştirak edenlerin Yedigöller ile Taraklı ve Göynük’ü fotoğraflamaları, Safranbolu’nun yöresel yiyeceklerini tatmaları mümkün. Günübirlik veya bir gece konaklamalı turlar, her hafta sonu gerçekleştiriliyor.

Karadeniz revaçta

Eylül ile ekim aylarında Orta ve Doğu Karadeniz’e seyahat etmekte fayda var. Zira Samsun’dan Artvin’e birçok şehri içine alan turlarda Uzungöl, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası gibi varış noktaları sonbaharın renklerini yansıtıyor. Özellikle Karagöl turizmcilerce tavsiye edilen yerler arasında. Bazı tur programlarında Batum’a kadar farklı seçenekler bulunuyor. Turlara katılanlar Karadeniz’in yerel mutfağını da yakından deneyimleyebiliyor.

Güvenli ve konforlu seyahat

Köklü acenteler, tüm seyahatlerini pandemi dönemi için yetkili makamlarca belirlenen hijyen ve güvenlik kriterlerine göre düzenliyorlar. Seyahatler noktasında otobüslü, uçaklı veya farklı şehirlerden hareketli seçeneklerin yanı sıra 1-2 geceden 6-7 gece konaklamaya kadar alternatifler de yer alıyor.