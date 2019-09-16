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Kulp’taki hain saldırıya kınama

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği kanlı eylemi kınadı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
Kulp’taki hain saldırıya kınama

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği kanlı eylemi kınadı.


Geçen Perşembe günü, Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkiinde terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit, 10 kişinin ise yaralandığı hain saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. 15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki hain saldırıyı nefretle kınadı. Olcay, 7 sivil vatandaşın hayatını kaybederek şehit düşmesiyle sonuçlanan eylemin, PKK’nın son çırpınışlarının bir örneği olduğunu belirterek, "Eli kanlı hainler gördüler ki, tüm tuzakları, tüm planları ve tüm hesapları alt-üst olmaya başladı. Onlar da akılları sıra bu hali savmak ve Kulp’a gözdağı vermek amacıyla böyle bir eyleme kalkıştılar. Unutmasınlar ki, bu devletin çok güçlü bir hafızası ve yanı sıra bir de demir yumruğu var. O gafiller, bu saatten sonra tepelerine inecek olan demir yumruğu beklesinler" diye konuştu.


Kulp’ta el yapımı bomba patlatarak 7 masum vatandaşın katledilmesi ve 10 masum vatandaşın ise yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Olcay, "Melun saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli aileleri, eş, dost ve yakınlarına sabırlar, milletimize başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da, acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
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