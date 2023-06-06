Külliye'deki yemin törenine katılmıştı! Eski Yunan bakandan bomba Erdoğan itirafı

28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci turdan da zaferle çıkarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yemin törenine dünyanın çok sayıda ülkesinden birçok lider ve yetkili katıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Törene Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak katılan isimlerden biri de eski Yunan Bakan Dimitris Avramopoulos oldu. Avramopoulos, ülkesine döndükten sonra törendeki izlenimlerini Yunan televizyonlarına anlattı.

"Türkiye'nin doğal lideri"

Başkan Erdoğan'la olan yakın ilişkileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dayanan Avramopoulos "Ben, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak oradaydım, Erdoğan ile dostluğumuz, kokusunu yıllarca kaybetmeyen bir parfüm gibidir. Erdoğan, iyileri ile kötüleri ile Türkiye'nin doğal lideridir. Bence, siyaset sahnesinden çekilmeden önce, isminin her zaman hatırlanacağı işler yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"NATO demek ABD demektir"

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninin oldukça çarpıcı ve görkemli olduğuna dikkat çeken Avramopoulos, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Paşinyan'ın törende bulunmasına oldukça şaşırdığını söyleyen Avramopoulos, törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bulunmasının önemine vurgu yaptı. "NATO demek ABD demektir" yorumunda bulunan Avramopoulos yeni kabine ile ilgili de konuştu.

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Mehmet Şimşek ve yeni kabine

Yunan Bakan, "Eğitim düzeyi yüksek şahsiyetleri göreve getirdi. Erdoğan siyasetçileri bırakıp, farklı önem taşıyan şahsiyetleri görevlendirdi. Söz gelimi, Türkiye'de 2015'e kadar olan süreçte ekonomik mucizeyi başaran Mehmet Şimşek'i yeniden görevlendirdi. Kabinedeki isimler, Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine işaret." sözleriyle Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine giren isimlerin anlamlı olduğunu ifade etti.

"Hakan Fidan, Erdoğan'ın çok güvendiği bir isim"

Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'la ilgili de konuşan Yunan Bakan, "İzlenimim, Türkiye'nin Batı'ya daha yakınlaşmasını istediği. Fidan, Erdoğan'ın çok güvendiği bir isim. Erdoğan'ın Batı'ya yönleneceği kanısındayım" ifadelerini kullandı.