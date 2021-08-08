  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Eski İngiliz general 'stratejik hata' deyip tepki gösterdi: Çıkarımız...
Yanan ağaç üzerlerine devrildi! Orman işçileri hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta sel felaketi!
Gündem Külliye'deki kritik toplantı ertelendi
Gündem

Külliye'deki kritik toplantı ertelendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ilk toplantısı ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 23:29:00 - 2021-08-08 23:32:17
Külliye'deki kritik toplantı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacağı belirtilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkililerinin katılacağı açıklanmıştı.

Kurul üyesi de olan bazı bakanların, kontrol altına alınarak büyük ölçüde söndürülen orman yangınları nedeniyle sahada faaliyetlerinin devam etmesi, Kurul'un ilk toplantısının da tam katılımla gerçekleştirilmesinin arzulanması nedeniyle toplantının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay