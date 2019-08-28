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Külliye'de hareketlilik! Başkan Erdoğan'a tek tek takdim ettiler

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri Çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
Külliye'de hareketlilik! Başkan Erdoğan'a tek tek takdim ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ve Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İlk takdim Kolombiya Büyükelçisi'nden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Velandia, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Velandia'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ABD Büyükelçisi Satterfield da güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Son takdim Fas Büyükelçisi'nden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti. Büyükelçi Lazreq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:25
  1. Ankara
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia
  5. ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield
  6. Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq
  7. Başkan Erdoğan
  8. güven mektubu

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