Külliye'de hareketlilik! Başkan Erdoğan'a tek tek takdim ettiler Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri Çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ve Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. İlk takdim Kolombiya Büyükelçisi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Velandia, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Velandia'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. ABD Büyükelçisi Satterfield da güven mektubu sundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Son takdim Fas Büyükelçisi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti. Büyükelçi Lazreq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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