Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı.

Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenleniyor.

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Törene 6 bin davetli ile 22 devlet başkanı da katılıyor.

Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var.

Gül, tören alanındaki yerini aldı.