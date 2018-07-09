Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Beştepe'de yeni sistem için düzenlenen törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı.
Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenleniyor.
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Törene 6 bin davetli ile 22 devlet başkanı da katılıyor.
Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var.
Gül, tören alanındaki yerini aldı.
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