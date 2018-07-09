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Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!

Beştepe'de yeni sistem için düzenlenen törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı.

Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenleniyor.

ÖN SIRALARDA

Törene  6 bin davetli ile 22 devlet başkanı da katılıyor.

Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var.

Gül, tören alanındaki yerini aldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48
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