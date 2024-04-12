Kullanımı her geçen gün artıyor! Kalp krizini tetikliyor

Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir 8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Özellikle tütün kullanımının kalbe yönelik zararlarına değinin Doç. Dr. Özdemir, “Bilindiği gibi dünyada en fazla ölüm sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Bu durumların birçok risk faktörleri ve önlenebilir sebepleri var. Gittikçe yaşlanma eğiliminde olan nüfusumuzda, bu risk faktörlerinin farkına varılırsa önlenebilir hastalıklar engellenmiş olur. Bu risk faktörlerini diyabet, hipertansiyon özellikle son dönemlerde artan tütün kullanımı şeklinde sıralayabiliriz. Öncelikle önlenebilir risk faktörlerinden tütün kullanımı ve elektronik sigara kullanımı son yıllarda giderek artıyor. Bunlar azaltıldığında aslında birçok kardiyovasküler hastalıkların risk faktörlerini daha en başından engellemiş oluyoruz. Çünkü bu risk faktörleri doğrudan ya da dolaylı olarak diğer risk faktörlerini de etkileyebiliyor. Örneğin tütün kullanımı, diyabeti ve hipertansiyonu etkileyerek; kalp krizi, serebrovasküler hastalıklar; inme ve buna bağlı olarak felç gibi bunların dışında akut arter tıkanıklıkları, periferik arter hastalıkları gibi sekonder hastalıklara sebep olabilir ve damar sistemini tıkayabilir. Düzenli aralıklarla yılda bir kez kolesterol değerleri, üç aylık kan şekerlerinin ölçümüyle birçok hastalığın erken tanısını sağlayabiliriz” dedi.

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