Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir süsü oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in örnek bir kararla faaliyetlerine son verdiği faytonlar, rengarenk çiçeklerle süslenerek, çeşitli noktalara yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 10 Haziran 2019 tarihinde kentteki fayton faaliyetlerini durdurarak trafikten men etmişti. Bu karar doğrultusunda, at sahipleri ya da ailelerinden bir kişi belediye bünyesinde istihdam edilirken, atlar da Antalya Hayvanat Bahçesi’nde oluşturulan yeni bir yuvalarına kavuşmuştu. Atlara koşulan faytonlar kent estetiğini arttırmak adına şehrin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Görsel güzellik

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından revize edilen faytonlar, rengarenk çiçek ve bitkilerle süslenerek, Kalekapısı, Altınyaka Kavşağı ve Atatürk Bulvarı refüjünde yerlerini aldı. Görsel güzellik sunan faytonlar büyük ilgi çekiyor. Çiçeklerle süslenmiş faytonlar yeni yerlerinde vatandaşların fotoğraf çektirdikleri özel mekânlardan birisi haline geldi. Faytonlar önümüzdeki günlerde Antalya’nın kavşak, refüj ve farklı yerlerini süslemeye devam edecek.

2 bin 850 çiçek

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, fayton yenileme ve peyzaj revize çalışmalarında tilki kuyruğu, çalı begonvil, sarılıcı begonvil, alacalı yapraklı begonvil, tijli begonvil, bahçe külü, çalı hanımeli, bodur ruvelya, mor telgraf ve bodur zakkum gibi yaklaşık 2 bin 850 adet çiçeği toprakla buluşturdu.