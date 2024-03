Kullanılmış otomobilde güçler birleşti! Borusan Next Doğdu!

Otomotiv perakendeciliğinde tam entegre hizmet ağı oluşturmak üzere planlarını tamamladıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next ile pazarda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Kullanılmış otomobil satın almak isteyen tüketicilerin güven problemi yaşadıklarını ve karşılarında kurumsal bir yapı görmek istediklerini belirten Tiftik, "Bugün pazara baktığımızda her 0 km otomobil satışına karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 8 işlem yapılıyor. Bu oran ikinci el otomotiv pazarı hacminin büyüklüğünü ve potansiyelini çok net gösteriyor. Borusan Otomotiv Grubu olarak 40 yıldır müşterilerimize hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sunduğumuz premium hizmet kalitesini ve güvenini, şimdi yeni bir marka adı altında buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Borusan Next çatısı altında temsil ettikleri BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markaların yanı sıra diğer yerli ve yabancı markaların da alım satımını yaptıklarını belirten Tiftik, “Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında faaliyet gösteren İkinci El platformumuzda yer alan tüm araçlarımızın sorgulama sayfalarının, Borusan Next'in www.borusan.com resmi internet adresiyle entegrasyonu gerçekleşti. Borusan Otomotiv İkinci El platformunda yer alan tüm otomobiller artık yeni web sitesinden de görüntüleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl aramıza katılan Borusan Araç İhale şirketimiz de Borusan Next çatısı altında kurumsal müşterilere yönelik ihalelere devam edecek. Çalışmalarımız tamamlandığında müşterilerimiz, tam entegre bir yapı üzerinden ekspertiz, alım satım, takas, ihale ve değerleme gibi ikinci el otomobil pazarını ilgilendiren hizmetlerin tümüne tek bir noktadan ulaşacak. Müşterilerimiz tüm araç stoğumuza online kanallar üzerinden erişebilirken, Borusan Next’in ilk etapta Samandıra'daki modern ve konforlu hizmet noktasında otomobilleri inceleyebilecek. Borusan Next büyükşehirlerdeki genişlemesine önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan İstanbul Kağıthane'deki hizmet noktasıyla devam edecek" dedi.

Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar, "Borusan Otomotiv Grubu’nun yeni markası Borusan Next olarak Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyoruz. Borusan Next, ikinci el otomobil almak, satmak ya da takasla değiştirmek isteyen tüketicilere sunduğu alışılmışın dışındaki müşteri deneyimi ile hizmet veriyor. Borusan Otomotiv'in premium segmentteki tecrübesinden beslenen bu yapı kendine özel, müşterinin merkezde olduğu hizmet noktalarıyla ikinci el otomobil pazarına topyekün bir yenilik getiriyor. Her yıl yüksek hacimli araç satışlarına sahne olan ikinci el pazarında yeni yönetim modelimizle hizmet performansımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kapılarını ilk olarak İstanbul Samandıra’da açan Borusan Next, Ankara ve diğer büyükşehirlerdeki yatırımlarla da hizmet alanını genişletecek." dedi.

Borusan Next Hakkında

Borusan Next belirlediği kriterlere uygun tüm marka model araç alım ve satımını gerçekleştirmektedir. Satış hizmetine ek olarak müşterilere en uygun ödeme koşullarını sunmak adına uzman finansman destek ekibiyle de iş birliği yapmaktadır. Samandıra'da ilk şubesiyle hizmet vermeye başlayan Borusan Next, İstanbul’daki ikinci şubesini Kağıthane'de açacak. Borusan Next Ankara ise çok yakında Balgat'ta hizmete girecek.