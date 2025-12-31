  • İSTANBUL
Gündem "Erdoğan Mehmetçiğe mesaj gönderdi! Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşılıyor"
Gündem

"Erdoğan Mehmetçiğe mesaj gönderdi! Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşılıyor"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Erdoğan Mehmetçiğe mesaj gönderdi! Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşılıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Mehmetçiğe hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelede kritik bir eşiği geride bıraktığını vurguladı. Telefon bağlantısıyla askerlere seslenen Erdoğan, “Bölgemizde ve ötesinde istikrarın hâkim olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin elde ettiği kazanımların kalıcı başarıya dönüştürülmesi için önemli bir fırsat yakaladığını belirterek şu mesajı verdi:
“Çok ciddi zorluklara rağmen bugün tarihi bir fırsat dönemine girdik. Yeni, güçlü ve büyük Türkiye idealini kutlu bir emanet olarak gelecek nesillere gururla teslim edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terör örgütlerine yönelik kararlı duruşu yineledi. Güler, “PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör yapılanmasına hareket alanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. SDG’nin 10 Mart mutabakatındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sürecin başarısı için hayati olduğunu da vurguladı.

Başkan Erdoğan konuşmasını, Mehmetçiğin yeni yılını tebrik ederek tamamladı.

