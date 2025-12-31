“Erdoğan Mehmetçiğe mesaj gönderdi! Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşılıyor”

Erdoğan, Türkiye’nin elde ettiği kazanımların kalıcı başarıya dönüştürülmesi için önemli bir fırsat yakaladığını belirterek şu mesajı verdi:

“Çok ciddi zorluklara rağmen bugün tarihi bir fırsat dönemine girdik. Yeni, güçlü ve büyük Türkiye idealini kutlu bir emanet olarak gelecek nesillere gururla teslim edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terör örgütlerine yönelik kararlı duruşu yineledi. Güler, “PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör yapılanmasına hareket alanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. SDG’nin 10 Mart mutabakatındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sürecin başarısı için hayati olduğunu da vurguladı.

Başkan Erdoğan konuşmasını, Mehmetçiğin yeni yılını tebrik ederek tamamladı.