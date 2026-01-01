  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kanserojenli ürün dolu: Bebek ürünlerine denetim geliyor

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında ithal edilecek ürünlere yönelik denetim standartlarını ve güvenlik protokollerini belirleyen kapsamlı tebliğ paketini yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında ithal edilecek ürünlere yönelik denetim standartlarını ve güvenlik protokollerini belirleyen kapsamlı tebliğ paketini yayımladı.

Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında yayımlanan yeni tebliğler, ithal edilen ürünlerin sadece ekonomik değil, sağlık ve çevre standartları açısından da sıkı bir süzgeçten geçeceğini gösteriyor. Bakanlık, özellikle hassas tüketici gruplarını ve çevreyi korumaya yönelik denetim ağını genişletti.

"Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği" ile bu gruptaki ürünlerin teknik mevzuata uygunluğu en üst düzeyde denetlenecek. Kimyasal içeriklerden fiziksel dayanıklılığa kadar birçok kriter, ürünler iç pazara girmeden önce titizlikle incelenecek.

 

İthalatın stratejik alanları olan makine, enerji ve gıda sektörlerinde de denetim esasları güncellendi:

Taşıt ve Makineler: Kara yolu taşıtları ile tarım ve sanayi makinelerinin ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı "Uygunluk Yazısı" zorunlu olacak.

Gıda ve Tarım: İnsan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin girişinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrol yetkisi pekiştirildi. Bazı tarım ürünlerinde ticari kalite standartları yıl içindeki güncellemelerle modernize edildi.

CE İşaretli Ürünler: Oyuncaklar, kişisel koruyucu donanımlar ve elektrikli cihazlarda "CE" işareti denetimleri dijital ve fiziksel olarak sıkılaştırıldı.

Denetim mekanizmalarını ciddiyetle takip etmeyen işletmeleri 2026 yılında ağır yaptırımlar bekliyor. 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları, %25,49’luk yeniden değerleme oranında artırıldı:

En Düşük Ceza: 60.830 TL

En Yüksek Ceza: 4.345.058 TL

1
