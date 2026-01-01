Obez olan hapse girecek! 28 günde zayıflama

Çin, giderek artan obezite sorununu çözmek için ülke genelinde yeniden işlevlendirilmiş tesislerde ya da kampüslerde faaliyet gösteren, ticari ya da devlete bağlı kilo verme 'hapishaneleri' ağı kurdu. Burada amaç 28 günde; kontrollü diyetler ve özel uyarlanmış disiplinli programlar aracılığıyla kilo kaybını teşvik etmek.

VAZGEÇME SEÇENEK DEĞİL

Katılımcılardan, sıkı diyet planlarına uymaları, her gün koşu bandında yüksek tempoda koşmaları, boks antrenmanları ve yoğun kardiyo seanları gibi yorucu aktiviteler yapmaları bekleniyor. Bu tesislerde 'vazgeçmek' ise bir seçenek değil. Tesis çelik kapılarını kapalı tutuyor ve bireylerin ayrılmasını zorlaştıran kurallar var.

Bir kahvaltıda tek dilim ekmek, doğranmış domates ve salatalık ile dört haşlanmış yumurta bulunuyor.