Kullanılmayan köy okulları gençlik kampına dönüşüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilk uygulamanın Samsun’da yapıldığını, bir okulun, “Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu” adıyla yeniden eğitim-öğretime kazandırıldığını belirtti. Bakan Özer, “İllerimiz artık kendi köylerindeki okulların tekrar hayata kazandırılmasıyla ilgili aktif olarak sürece katılmaya başladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada köy okullarının açılması ve aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili süreci yakinen takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.