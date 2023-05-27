Kullanılan oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı hususlar nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimleri için sandık başına gidecek olan seçmenlerin dikkat etmesi gereken, kullandığı oyu geçerli ve geçersiz sayan hususlar nelerdir?

Yurt dışı seçmeni 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt içi seçmeni ise 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti fakat Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak olan adaylardan herhangi biri yüzde 50+ bir oy alamadığı için Cumhurbaşkanı seçimleri 2.Tur'a kalmıştı.

Yurt dışı seçmeni 20-24 Mayıs tarihleri arasında sandık başına giderek Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı seçimi yaparken Yurt içi seçmeni ise 28 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek Cumhurbaşkanını seçecek.

Kullanılan oyların geçerli sayıldığı durumlar:

Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.

Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.

Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün sadece ikiparti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması.

Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması.

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez.

Kullanılan oyların geçersiz sayıldığı durumlar:

Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan,

Arkasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan,

Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,

Hiçbir yerine "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmamış olan,

Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmış olan,

Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "TERCİH" veya "EVET" mührü bulunan,

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan,

Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

Üzerine "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında veya "TERCİH" veya "EVET" mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,

Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, oy pusulaları geçersiz sayılır.

(İLKHA)

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