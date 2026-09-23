  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı! ABD ve İsrail’in katliamları fotoğraflarda: Pezeşkiyan’dan BM kürsüsünde anlamlı hareket 4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu! Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun! Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması! İstifa kararı sonrası ilk telefon görüşmesini duyurdu! Bakan Kacır Türkiye’nin hedefini açıkladı! Savunma sanayi ihracında ilk 10 arasına gireceğiz Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanı daha istifa etti CHP’li İBB İstanbulluya zulmetmeye devam ediyor: Milyonluk tadilatı yel aldı, Esenler Otogarı’nı sel aldı
Aktüel Kullanılamaz hale geldi! Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Aktüel

Kullanılamaz hale geldi! Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Erzurum’un Palandöken ilçesinde açık otoparkta bulunan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Adnan Menderes Mahallesi Dilek Sokak’taki açık otopark bulunan 06 U 3063 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, gelen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü
Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü

Aktüel

Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü

Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti

Gündem

Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23