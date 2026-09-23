Kullanılamaz hale geldi! Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde açık otoparkta bulunan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Adnan Menderes Mahallesi Dilek Sokak’taki açık otopark bulunan 06 U 3063 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, gelen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.