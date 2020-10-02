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Teknoloji Kullanıcılar merakla bekliyordu: O özellik Whatsapp'ta yayınlandı
Teknoloji

Kullanıcılar merakla bekliyordu: O özellik Whatsapp'ta yayınlandı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir test aşamasında olan mesajları sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 04:15:00 -
Kullanıcılar merakla bekliyordu: O özellik Whatsapp'ta yayınlandı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir test ettiği mesajları sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı. Daha önce 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırıldı ve yerine 'sonsuza kadar' seçeneği getirildi.

Uygulamanın 2.20.201.9 sürümünde ilk olarak WABetaInfo tarafından tespit edilen özelliğin, birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.

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