Kullanıcılar merakla bekliyordu: O özellik Whatsapp'ta yayınlandı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir test ettiği mesajları sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı. Daha önce 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırıldı ve yerine 'sonsuza kadar' seçeneği getirildi.

Uygulamanın 2.20.201.9 sürümünde ilk olarak WABetaInfo tarafından tespit edilen özelliğin, birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.