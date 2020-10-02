Kullanıcılar merakla bekliyordu: O özellik Whatsapp'ta yayınlandı
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir test aşamasında olan mesajları sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir test ettiği mesajları sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı. Daha önce 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırıldı ve yerine 'sonsuza kadar' seçeneği getirildi.
Uygulamanın 2.20.201.9 sürümünde ilk olarak WABetaInfo tarafından tespit edilen özelliğin, birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.