Kulisleri sallayan iddia! İmamoğlu CHP'den istifa edip...

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş gün yüzüne çıkarken, İmamoğlu'nun olası yeni hamlesiyle ilgili bomba iddialar gündeme geldi. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yenişafak Yazarı Hasan Öztürk, konuyla ilgili çarpıcı detayları köşe yazısında aktardı.

İşte gündeme bomba gibi düşecek o köşe yazısı:

2021’in son aylarında İstanbul’da Ak Partili bir belediye başkanı ile kahvaltıda buluşmuştuk. Kahvaltıya sadece 5 dakika geç kalmıştım. Ne yalan söyleyeyim önemli bir haberi de 5 dakika ile atladığımı fark ettiğimde epeyce üzülmüştüm.

Biz kahvaltı salonuna girmeden hemen önce, masadaki bazı gazeteciler ve belediye başkanı, İstanbul’un belediye başkanının CHP’den istifa etme ihtimalini konuşmuşlar. Ak Partili belediye başkanı da son noktayı koymuş; “CHP’den istifa edip İyi Parti’den Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edebileceğine ilişkin duyumlar bize de ulaştı.”

Ben kahvaltı masasına oturduğumda konu çoktan geçmişti… Ama kulağıma geldiği kadarı bile yetti.

İSTANBUL’UN BELEDİYE BAŞKANI, ROTAYI İYİ PARTİ’YE KIRDIĞI İÇİN Mİ SAF DIŞI BIRAKILDI?

6 ay kadar önce, İBB’nin bir töreninden sonra yaşananlarla ilgili dün Mehmet Acet Yeni Şafak’taki köşesinde bir ayrıntıyı paylaştı.

Millet İttifakı’nın iki lokomotif partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarının katıldığı tören sonrası, İyi Parti lideri Akşener’in paylaşımda bulunduğu ama Kılıçdaroğlu’nun oralı olmadığını hatırlattı.

Sonrasında İstanbul’un belediye başkanını talimatıyla, danışmanın yaptığı şu paylaşımı da hatırlattı:

“Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkür ederiz.”

Bu bilgileri teyit eden bir başka yazar ise Turgay Güler oldu.

Güler dün Akşam gazetesindeki köşesinde, İstanbul’un belediye başkanını yerden yere vuran CHP medyasının tavrını irdelerken şunları söylüyor,

“Görünen o ki bu sorun daha da derinleşecek.

Kemal Bey farkındaymış!

Şimdi sıkı durun!

Meral Hanım ‘istemiyorsanız biz alalım’ demiş. Belgem yok ispatlayamam. Lakin CHP’li yazar çizerin dilinde. Mümkün mü peki?

Mümkün!”

Bu iki yazar arkadaşımızın kesiştiği noktanın altını çizmekte fayda var.

Yaklaşık 7 ay önce kahvaltı sofrasında konuşulan konu bugünlerde ete kemiğe bürünüyor görünüyor.

Yani, o günlerde başlayan CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı kavgası, Kılıçdaroğlu’nun “Ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin” dediğinde ayyuka çıkmıştı…

CHP MEDYASI İSTANBUL’UN BELEDİYE BAŞKANINI SADECE YERİN DİBİNE SOKMADI, ŞİMDİ ÜSTÜNE BETON DÖKÜYOR

İstanbul’un belediye başkanı soluğu Karadeniz’de alınca patladı! Kemal Bey’in dostları düne kadar toz kondurmadıkları İstanbul’un belediye başkanını yerden yere vurdu.

Düne kadar her konuda destek verenler bugün onu yerin dibine soktu. Yetinmediler üstüne de beton döküyorlar.

O meşhur otobüs fotoğrafında boy gösteren CHP gazetecisi bir hanımefendi en son beton atma görevini üstlenmiş.

Diyor ki, “Ekrem bey bize dedi ki: Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor...”

Oysa önceki gün “Gezinin finansmanı ve orada dağıtılan promosyonlar” konusunda İBB açıklama yapmış, “Biz ödemedik” anlamına gelen ifadeler kullanılmıştı.

CHP’li gazeteci, o açıklamayı boşa çıkartacak konuşmayı hemen ardından yapı verdi.

CENAZEDE VERİLEN FOTOĞRAF: KILIÇDAROĞLU İLE FAZIL SAY YAN YANA, YAVAŞ SAĞDA, SANCAR SOLDA

Dün piyanist Fazıl Say’ın müzikolog babası Ahmet Say’ın Ankara’da cenaze töreni vardı. Cenaze töreninde Fazıl Say’ın hemen yanında İstanbul’un belediye başkanı değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Aynı safın sağında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, solunda HDP eş başkanı Mithat Sancar vardı.

İkili cenaze namazı öncesi uzun uzun konuştu. Gözüm, İstanbul’un belediye başkanını da aradı ama yoktu.

Cenazede verilen mesaj seçmene ve İstanbul belediye başkanınaydı.

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Bayram ziyareti adı altında Karadeniz’e çıkartma yapan ve paylaştığı fotoğraftan, dağıttığı promosyonlara kadar her konuda CHP medyası tarafından yerden yere vurulan İstanbul’un belediye başkanı için şu ana kadar olumlu ya da olumsuz tek bir cümle kurmayan Kemal Bey, Fazıl Say’ın acı gününde onun yanında yer aldı ve hal diliyle konuştu.

Fazıl Say, “İmamoğlu’nu desteklediğim için toplumdan özür diliyorum” demişti.

Kemal Bey de hal diliyle, “Bak ben buradayım ve seni yerin dibine sokan Say’ın yanı başındayım” dedi.

Yakın gelecekte İstanbul’un belediye başkanı İyi Parti’ye katılmak için harekete geçerse, Millet İttifakı’nın taşıyıcı kolanları CHP-İyi Parti arasındaki ilişki biçimi ne yöne evrilir çok merak ediyoruz?

Siz etmiyor musunuz?