Kulisleri sallayan gelişme! Yeni partiler o tarihte kurulacak Yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Eylül ayında sahneye çıkacağı iddia edildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti gelişmelerine ilişkin son kulis bilgilerini aktardı. AK Parti kulislerini yakından takip eden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya dair edindiği bilgileri "Yeni dönemin siyasi kodları" başlıklı köşesinde paylaştı. Yeni partiler Eylül ayında kurulabilir Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef aldığı Erdoğan'ın yeni partileri erken doğuma zorladığına işaret eden Abdulkadir Selvi, "Eylül ayı önemli gelişmelere sahne olacak." ifadelerine yer verdi.

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