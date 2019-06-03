Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, 'Ali Babacan’ın başlarda Ahmet Davutoğlu’nu da aynı çatı altında tutmak istediği biliniyordu ancak yollar ayrılmış' ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde yeni parti kurma hazırlıklarında olduğu söylenen Ali Babacan hakkında, "Çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi” yorumları yapıldığını aktardı.

Selvi, "Abdullah Gül, önplanda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş. Babacan’ın hızlı bir giriş yaptığı söyleniyor" dedi.

"Yollar ayrılmış"

Selvi'nin, "Bayramda siyaset kulisleri" başlıklı (3 Haziran 2019) yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ekrem İmamoğlu’nun Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor. Altı ay önce isteksiz bir görüntü çizen Babacan, ramazan ayında 15’er kişilik iftar programları düzenlemiş. “Ali Babacan çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi” yorumları yapılıyor. Abdullah Gül, ön planda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş. Babacan’ın hızlı bir giriş yaptığı söyleniyor. İstanbul ve Londra’da ekonomistler ve iş adamlarıyla görüşmeler yapmış. Kuracağı partide AK Partili isimlerin yanı sıra sosyal demokrat ve liberallerin olmasına özen gösteriyor. Ali Babacan’ın başlarda Ahmet Davutoğlu’nu da aynı çatı altında tutmak istediği biliniyordu. Ancak yollar ayrılmış."

Ali Babacan'ın Abdullah Gül ile yoluna devam ettiğini belirten Selvi, "İstanbul seçimleri yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler açısından da önemli olacak. Çünkü Gül-Babacan ekibinin önlerine sonbahar diye bir takvim koydukları söyleniyor. İstanbul seçimlerinin sonucuna göre ya 2019 sonbaharı ya da 2020’nin sonbaharı" dedi.