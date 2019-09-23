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Kulisleri karıştıracak iddia! ‘Ortak cumhurbaşkanı adayı’ için Gül’e söz verildi

Abdulkadir Selvi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde söz verdiği iddiasını yazdı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
Kulisleri karıştıracak iddia! ‘Ortak cumhurbaşkanı adayı’ için Gül’e söz verildi

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre var ama adaylık tartışması erken başladı. Muharrem İnce'nin "adayım" demesiyle birlikte CHP'de, İnce ve İmamoğlu taraftarları karşı karşıya geldi.

Abdulkadir Selvi, 2023 seçimlerinde Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin belirleyici olacağını iddia ederek, bomba bir kulisi okurlarıyla paylaştı.

Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söylendiğini yazan Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu söz verdi

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi?"

İmamoğlu ve CHP tabanı ne diyecek?

Yerel seçimler sonrası Ekrem İmamoğlu'nun Türk siyasetinin bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Selvi, "24 Haziran seçimleri öncesinde CHP içinden Gül’e büyük bir direnç gösterilmişti. Ekrem İmamoğlu alternatifi ortaya çıktıktan sonra CHP tabanının, Gül’ün çatı adaylığına ikna olması mümkün mü?" diye sordu.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
  1. Abdulkadir Selvi
  2. Muharrem İnce
  3. ortak cumhurbaşkanı adayı
  4. Abdullah Gül
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. CHP
  7. yeni parti
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Eren Eren 28 dk önce
    Karekter çok önemlidir.Hele davasına sırt dönenlerin karekterin daha çok dikkat çeker.
  • hizipsavarhizipsavar35 dk önce
    bekliyoruz alayınız gelin 1 kişi kalsak bile sizden medet uman namerttir.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu54 dk önce
    Abdullah gük aday olsun doğu prinçeğe oy veririmde ona vermem.
  • aliali58 dk önce
    İNGİLİZ ŞÖVALYESİNİ CUMHURBAŞKANI YAPMAK İSTİYOR CHPKK İP SP BİRLEŞİN DİYOR
  • meleknurmeleknur1 sa önce
    OZAMAN GÜL CHP İP HDP SP YE GEÇMİŞ DEMEKTİR ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN

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