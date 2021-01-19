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Siyaset Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu
Siyaset

Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu

Son zamanlarda CHP’yi sık sık eleştiren Muharrem İnce’nin parti çalışmaları hız kazandı. Partiye CHP’den bazı vekillerin kayabileceği konuşulurken, İYİ Parti'den zehir zemberek açıklamalar ile istifa eden 2 vekilin de partiye katılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:35:00 -
Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce, yeni partisi için gün saymaya başladı. Partinin tüzüğü büyük oranda tamamlayan İnce; CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimleri de partisine katmak için kolları sıvadı. Kulislerden gelen bilgilere göre, İnce'nin kurmayları İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'u yakın markaja aldı.

CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyduğu bilinen ve tepkisini Memleket Hareketi kurarak gösteren Eski CHP milletvekili Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu. 1 Ocak'ta kurmayı planladığı partisinin kuruluşunu pandemi nedeniyle ileri bir tarihe erteleyen İnce, 1 Mart'ta partisinin kuruluşunu resmen duyuracak.

Kuruluşa pandemi rötarı

Kulislere yansıyan bilgilere göre İnce'nin Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bazılarıyla yakın temasta olduğu ve söz konusu üyelerden aldığı bilgiler ışığında,15 Şubat itibariyle bazı pandemi tedbirlerinin gevşetileceğini öğrenmesi üzerine partisinin kuruluşu için 1 Mart tarihini seçtiği konuşuluyor.

İnce'nin partisine kimler katılacak?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte çalıştığı bilinen İnce'nin İYİ Parti'den 10' a yakın milletvekiliyle yakın temasta olduğu belirtiliyor. İnce'nin yakın ekibinin İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'a kendi saflarına katmak için ikna turları düzenlediği gelen bilgiler arasında. Kendine yeni bir yol haritası çizen İnce'nin, en az 20 milletvekilini partisine dâhil ederek mecliste grup kurmayı planladığı konuşuluyor.

Genel merkez binası hazır

1 Mart'ta partisinin kuruluşunu duyuracak İnce'nin Ankara'da parti genel merkezi yapılacak bina için görüşmeler yaptığı ve genel merkez binasına karar verdiği kaydedildi. İnce'nin genel merkez binası için henüz bir resmi sözleşme yapmadığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah / Muhammed Uzun

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