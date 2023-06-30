Kulisler sallandı! CHP ile ilgili flaş iddia

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP içindeki isimlerin, “Herkes bayram sonrasına hazırlık yapıyor. İstanbul'da tabanın tavrı önemli. Aktörlerin çoğu İstanbul'da. Ciddi bir yarış olacak” değerlendirmesi yaptığını aktardı. Erkin, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Önce CHP Genel Merkezi'nden ikinci tura kalan başkanlık seçimiyle ilgili bir kulisle başlayalım. Hatırlayın… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs sonrasında “milliyetçi oylara” yönelen bir rota belirledi. Bu “değişimle” birlikte Zafer Partisi'yle mutabakat metni imzalandı. Kafa karışıklığı ve “U” dönüşü”, parti içinde ve odalarda konuşuldu, eleştirildi. Bugün “değişim” isteyenlerden bazıları 28 Mayıs seçimleri öncesinde “Olası bir olumsuz duruma karşı B planı şart” fikri etrafında buluştu. Seçmenin bu kafa karışıklığını cezalandıracağı konusunda tartışmalar yaşandı. “Geliyorum” diyen bir yenilgi olduğu aslında CHP Genel Merkezi'nde görüldü diyelim ve devam edelim.

“Herkes bayram sonrasına hazırlık yapıyor. İstanbul'da tabanın tavrı önemli. Aktörlerin çoğu İstanbul'da. Ciddi bir yarış olacak.”

CHP'de kiminle konuşsam aynı cümleyi kuruyor.

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Çünkü…

CHP'nin takvimine göre, 3 Temmuz'da ilçe delege seçimleri başlıyor ve bu 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri 5 Ağustos -10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 16 Eylül'de başlayan il kongreleri de 15 Ekim'de tamamlanacak. İstanbul kritik ve delege sayısı 196… Burada Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Ekrem İmamoğlu arasında “güç savaşı” net bir şekilde yaşanacak. Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde verdi. Salıcı sessiz ve pozisyon alanları izliyor. İmamoğlu'ysa 28 Mayıs sonrası umutları kırılan seçmenin desteğiyle kongrelerde ne yapacağına bakacak. (…)”