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Dünya Kuleba'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye ve BM'den ortak girişim...
Dünya

Kuleba'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye ve BM'den ortak girişim...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 23:08:00 -
Kuleba'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye ve BM'den ortak girişim...

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaştırılmasının önem taşıdığına işaret eden Kuleba, bunun için "siyasi iradenin" gerekli olduğunu söyledi.

'Türkiye, BM ve Ukrayna yeni bir girişim ortaya koyabilir'

Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya'nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor" ifadesini kullandı.

'Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz'

Mevcut durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Kuleba, "Risk almak zorundayız ve Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz" dedi.

Kuleba, bazı BM üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşı tetiklediği düşüncesine ilişkin Ukrayna'ya silah verilmemesinin ülkenin savaşı kaybetmesi ve savunmasız kalması anlamına geleceğine işaret etti.
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