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Kulakta çıkan sivilceler için doğal yöntemler

Cilt problemlerinden biri olan sivilce sorunu, sadece yüz, sırt ve omuz bölgesinde değil; kulak, kulak kanalı, kulak kıkırdağı ve kulak arkasında da çıkabilir.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:27
Kulakta çıkan sivilceler için doğal yöntemler

PEKİ,KULAKTA ÇIKAN SİVİLCELER İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

ELMA SİRKESİ

MALZEMELER:

- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi,

- 1 çay kaşığı su

UYGULANIŞI:

Elma sirkesi ve suyu karıştırın, ardından bir pamuğu bu karışıma batırın ve kulağınızda sivilce çıkan yerin üzerine uygulayın. Elma sirkesi, anti bakteriyel özelliği ile bakterileri öldürür ve tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar. 10-15 dakika kadar pamuğu sivilcenin üstünde beklettikten sonra, ıslak bir pamuk yardımıyla bölgeyi iyice temizleyin. En iyi sonucu almak için, bu karışımı günde 2-3 kez tekrarlayın.

ZERDEÇAL VE BAL

MALZEMELER:

- 1 çay kaşığı zerdeçal,

- 1 çay kaşığı bal

UYGULANIŞI:

Bir kabın içinde zerdeçal ve balı karıştırın. Bu karışımı doğrudan sivilce üzerine uygulayın ve bir gece bekletin. Ertesi gün soğuk su ile bölgeyi durulayın.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:27
  1. Kulak Çınlaması
  2. sivilce
  3. kulakta çıkan sivilce
  4. sağlık
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