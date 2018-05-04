Kulakta çıkan sivilceler için doğal yöntemler
Cilt problemlerinden biri olan sivilce sorunu, sadece yüz, sırt ve omuz bölgesinde değil; kulak, kulak kanalı, kulak kıkırdağı ve kulak arkasında da çıkabilir.04 Mayıs 2018 Cuma 08:27
PEKİ,KULAKTA ÇIKAN SİVİLCELER İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?
ELMA SİRKESİ
MALZEMELER:
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi,
- 1 çay kaşığı su
UYGULANIŞI:
Elma sirkesi ve suyu karıştırın, ardından bir pamuğu bu karışıma batırın ve kulağınızda sivilce çıkan yerin üzerine uygulayın. Elma sirkesi, anti bakteriyel özelliği ile bakterileri öldürür ve tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar. 10-15 dakika kadar pamuğu sivilcenin üstünde beklettikten sonra, ıslak bir pamuk yardımıyla bölgeyi iyice temizleyin. En iyi sonucu almak için, bu karışımı günde 2-3 kez tekrarlayın.
ZERDEÇAL VE BAL
MALZEMELER:
- 1 çay kaşığı zerdeçal,
- 1 çay kaşığı bal
UYGULANIŞI:
Bir kabın içinde zerdeçal ve balı karıştırın. Bu karışımı doğrudan sivilce üzerine uygulayın ve bir gece bekletin. Ertesi gün soğuk su ile bölgeyi durulayın.
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