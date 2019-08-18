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Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabı nasıl geçer? Kulak iltihabı tedavi yöntemleri Kulak iltihabına hangi bitkiler iyi gelir?

Kulak iltihabı sorunu oldukça sık görülen bir durumdur. Öyle ki birçok insan iltihaplanmanın neden olduğu kulak ağrısı çekmektedir. Peki kulak iltihabı nedir ve nasıl geçer? Detaylar haberimizde.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:05
Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabı nasıl geçer? Kulak iltihabı tedavi yöntemleri Kulak iltihabına hangi bitkiler iyi gelir?

Kulak iltihabına zamanında müdahale edilmezse kronik bir soruna dönüşür. Her şeyden önce 4-5 günden fazla süren kulak iltihaplarında mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Orta kulak iltihaplanmaları baş dönmesine neden olabilir. Kulakta meydana gelen iltihaplanma doğal olarak duyma yetisine de bir miktar zarar verebilir. İltihaplanma başlangıç aşamasındaysa ağrıyı hafifletmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

KULAK İLTİHABINA İYİ GELEN BİTKİLER

Sıcak kompres kulaktaki ağrıyı hafifletmek için en bilindik yöntemdir. Temiz ve pamuklu bir havluyu buharla iyice ısıtın. Daha sonra ağlayan kulağınıza sıkıca bastırın.

Ilık zeytinyağı: kulak ağrısını hafifletmek için, cam bir kasenin içine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı damlatın ve kaseyi bir tencerenin içine koyun. Tencerenin içini kaseyi aşmayacak şekilde suyla doldurun. Daha sonra ısıtın. Ilık zeytinyağını birkaç damla olacak şekilde ağrıyan kulağınıza damlatın.

Soğan suyu: Bir kasede biriktirdiğiniz soğan suyunu iki damlayı aşmayacak şekilde kulağınıza damlatın.

Sarımsak Suyu: Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Tıpkı soğan suyu gibi hazırlayın ve kulağınıza bir damla damlatın.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:05
  1. Kulak iltihabı
  2. kulak

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