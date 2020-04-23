Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi akıllarına takılan soruların cevaplarını internette araştırıyor. Vatandaşlar sağlık sorunları için kullandıkları damlaların oruçlarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Kulak damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz.