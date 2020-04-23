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Oruç

Kulak damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

Oruç tutarken kulak damlası kullanılır mı? Ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi hangi durumlarda orucun bozulacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi göz, burun ve kulak damlasının orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Kulak damlası kullananlar “Oruç tutarken kulak damlasını kullanabilir miyim?” , “Kulak damlası orucu bozar mı?” , “Kulak damlası iftardan sonra mı kullanılmalı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

2020-04-23 13:53:00 -
Kulak damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi akıllarına takılan soruların cevaplarını internette araştırıyor. Vatandaşlar sağlık sorunları için kullandıkları damlaların oruçlarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Kulak damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı? 

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz.

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