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Kulak ağrısı nasıl geçer? | Evde tedavi!

Kulak ağrısı fazlasıyla insanın canını acıtan bir durumdur. Bu sorunu ortadan kaldırmak, ya da şiddetli ağrıları yarıya indirmek için ani çözümleri sizler için derledik. Çocuğun kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısına ne iyi gelir, evde tedavi nasıl yapılır? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:50
Kulak ağrısı nasıl geçer? | Evde tedavi!

Kulak ağrısı fazlasıyla insanın canını acıtan bir durumdur. Bu sorunu ortadan kaldırmak, ya da şiddetli ağrıları yarıya indirmek için ani çözümleri sizler için derledik. Çocuğun kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısına ne iyi gelir, evde tedavi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kulak ağrısı, bir insanın yaşayabileceği en kötü ağrı türlerinden bir tanesidir. İnsanlar bu ağrıyı kulağın içinde hissettikleri basınç, çınlama ya da uğultu ve işitme problemleriyle tarif eder.

Bir kulak ağrısının birçok olası nedeni vardır. Çoğu zaman kulak kanalında ya da kanal çevresinde oluşan bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bir enfeksiyon, orta kulakta biriken sıvıyı boşaltan östaki tüpünün tıkanmasına neden olur.

Sıvı düzgün bir şekilde boşaltılmadığı zaman, enfeksiyon kötüleşir ve etkilenen bölgede hafif basınç olarak hissedilir. Enfeksiyon genellikle ciddi komplikasyonlara neden olmasa da, bazen bir doktora görünmek iyi bir fikir olabilir.

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Bir diş sarımsağın alt kısmından bir kürdanla tutturun. Ocağın üzerinde ısıtın ve gazlı beze sarıp, kulağınızda tutun. 

Bu esnada kulağınızın o tarafa doğru eğilmiş olması gerekir.

Dilerseniz başka bir yöntem olan zencefili deneyebilirsiniz. Onun içinse; zencefili rendeleyip, 2 damla suyunu kulağınıza sıkmanız eyterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:50
  1. Kulak ağrısı nasıl geçer?
  2. Kulak ağrısı Evde tedavi

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