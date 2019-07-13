Kulağınıza iki damla kendi hazırladığınız bu karışımı dökün ve işitme seviyenizi yükseltin

Genel olarak, yaşlandıkça işitme kaybı sorunlarınız olabilir, ancak bu durum yaş, cinsiyet, ırk veya sosyal statüyü gibi unsurlara göre farklılık gösterir.

Malzemeler

3 Diş sarımsak

Zeytinyağı

Damlalık

Pamuk veya gazlı bez

Hazırlanışı

Sarımsağı soyduktan sonra iyice yıkayın, sonra havanda iyice ezin ve üzerine az miktarda zeytinyağı dökün.

İyice karıştırdıktan sonra karışım posasını bir kenara ayırarak içerisindeki sıvıyı damlalığın içerisine alın ve daha iyi bir etki elde etmek için bütün gün sıvıyı bekletin.

Kullanımı

Her bir kulağa 2 ila 3 damla kadar uygulayın, kulaklarınızı pamuklu veya gazlı bezle örtün.

Hayret edilecek derecede işitme becerinizi aşamalı olarak geri kazandığınızı fark edeceksiniz.

Duyu kaybını önlemek için tuz tüketimini azaltın, azalan tuz tüketimi kulak duyusunun iyileşmesine yardımcı olur. Tuz, vücudun sıvı tutmasına ve kulakların fonksiyonel organlarını etkilemesine neden olur.

Konserve çorba ve diğer işlenmiş gıdalar genellikle büyük miktarda tuz içerir;

Soğuk havalardan kulaklarınızı koruyun. Yüksek sesli ortamlara girmekten kaçının.

Yüksek sesli ortamlarda çalışmak zorunda kaldığınızda mutlaka bir kulaklık edinin.

Sağırlığın önlenmesine yönelik tedbirlere dikkat etmeniz önemlidir, çünkü sağlığımız her şeyden önemlidir.

Yukarıdaki yöntemin haricinde işitme kaybını önlemek için aşağıdaki bitkisel yöntemleri de uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Bir bardak suyun içerisine biraz bal ve elma sirkesi eklenir. Bu karışım günde 3 kez düzenli olarak tüketilir. Eğer mide ekşimesine neden oluyorsa kullanılması önerilmez.

Mercanköşk bitkisi

En iyi sonuçlar için kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı mercanköşk bitkisi eklenir. 5 dakika kadar demlenmesi beklenir ve günde iki kez tüketilir. Ancak kesinlikle 15 günden fazla tüketilmemelidir. Aynı zamanda kan dolaşımını artıran ilaçları kullanan insanlara önerilmez.

Soğan suyu

1 litre suyun içerisine 300 gram soğan eklenir. Bu karışım günde 3 bardak kadar düzenli olarak tüketilmelidir.

Tuz lapası

İşitme kaybı için tuz lapası yaygın olarak kullanılan çözümlerden biridir. 4 dakika boyunca bir tavada ya da mikrodalgada bir fincan tuz ısıtılır. Ardından bir bez içerisine alınır ve kulağa bağlanır. 10 dakika kadar bekletilmesi önerilir. Günde bir kez yapılması yeterli olacaktır.

Zencefil

Hızlı sonuçlar görmek için 4 bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı zencefil eklenir. İçerisine kurutulmuş kekik, adaçayı, biberiye ve tarçın eklenir. Kaynatılır ve süzülür. Günde 3 bardak kadar tüketilmesi tavsiye edilir.