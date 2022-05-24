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Medya Kulağı delik Ertuğrul açıkladı! İşte yayında Nagehan’ın Rasim’in telefonuna attığı mesaj
Medya

Kulağı delik Ertuğrul açıkladı! İşte yayında Nagehan’ın Rasim’in telefonuna attığı mesaj

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Beyaz TV canlı yayınında Rasim Ozan Kütahyalı ile tartıştı. Kulağı delik Ertuğrul Özkök ise programda yaşananların perde arkasını kaleme alırken Nagehan Alçı detayına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 17:34:00 - 2022-05-24 17:43:20

 yeniakit.com.tr 

Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol programının dün akşamki canlı yayın konuğu Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç oldu. Programa, Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışma damga vurdu.

Hürriyet'ten kovulduktan sonra eşinin adına göndermede bulunduğu 'Tansu'ya Mektuplar' başlıklı köşesinde yazmayı sürdüren kulağı delik Ertuğrul Özkök, programda yaşanan tartışmanın perde arkasını anlattı.

Nagehan'ın mesajı ortamı gerdi

Özkök, program öncesinde Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın samimi bir şekilde buluştuklarını belirtirken, Nagehan Alçı'nın program esnasında eşi Kütahyalı'ya gönderdiği mesajdan sonra ortamın gerildiğini söyledi.

"Programın ilk bölümünde Rasim Ozan daha sakindi. Ancak Ali Koç bulduğu her fırsatta, ona söylemek istediği bir şeyi kendi üslubunca söyledi. Tabii ki programın en dikkatli izleyicilerinden biri de Nagehan Alçı’ydı." diyen Özkök, "Nagehan’ın programları sırasında Rasim Ozan ona sık sık mesaj atıp izlenimini söylerdi. Bazen de bu izlenimler kışkırtıcı olurdu. Bu defa aynı şeyi Nagehan yaptı. Ve attığı mesajlardan biri 'Çok üstüne geliyor, cevap vermen lazım' anlamına gelen bir cümleydi." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'u kızdıran cümle

Koç ile Kütahyalı arasındaki tartışmada Nagehan Alçı'nın mesajının etkili olduğunu vurgulayan Özkök, Kütahyalı'nın şu sözlerinden sonra ortamın gerilmeye başladığını aktardı:

FETÖ Erdoğan’ın kellesini istiyordu. Burjuvazi de ona destek verdi...

Ertuğrul Özkök, Ali Koç'un programdan sonra Osman Gökçek'in odasına geçtiğini, Kütahyalı'nın, Gökçek'e, "Ben de geleyim mi?" diye sorduğunu, Gökçek'in ise "Gelmesen daha iyi olur" dediğini de yazdı.

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