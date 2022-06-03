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Medya Kulağı delik Abdulkadir Selvi'den bomba "seçim" iddiası
Medya

Kulağı delik Abdulkadir Selvi'den bomba "seçim" iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Haziran 2023'te yapılması planan genel seçimlerin öne çekilebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:46:00 -
Kulağı delik Abdulkadir Selvi'den bomba "seçim" iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Haziran 2023'te yapılması planan genel seçimlerin bayram nedeniyle öne çekilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Azerbaycan dönüşü seçimlerin 2023 Haziran'ında olacağını söylediğini hatırlatan Selvi, planlanan seçimin 24 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın da 28 Haziran'da olduğuna dikkat çekti. Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı demek en az bir ay önceden başlamak üzere hac mevsimi demek. Aynı zamanda haziranın ortasında üniversite sınavları yapılıyor. Seçim kampanyası 3 aylık bir takvimi kapsıyor lakin son 40 gün çok yoğun geçiyor. Bir düşünce var. Kurban Bayramı telaşı ile seçimleri üst üste getirmeyelim. Üniversite sınav stresini yaşayan gençlerimizin psikolojisini dikkate alalım. Üniversite sınavı bittiği andan itibaren tatile çıkmak için bekleyen aileleri seçim nedeniyle zor durumda bırakmayalım.

O nedenle seçimleri haziranın ilk haftasına ya da mayısın son haftasına çekelim diye bir düşünce var. 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabii bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Ama dediğim gibi, bir düşünce aşamasında."

 

 

 

 

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Yorumlar

099

tutmaz olmazsa da kaybı yok. tutarsa bakın ben bilmistim ves.
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