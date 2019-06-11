0553 313 94 23

Kula’da ikinci göz doktoru da göreve başladı

Uzun zamandır bünyesinde göz doktoru bulunmayan ve vatandaşların göz rahatsızlıkları için ilçe dışına çıkmak zorunda kaldığı Kula Devlet Hastanesine mayıs ve haziran aylarında yapılan atamalarla iki göz doktoru hasta kabulüne başladı.

11 Haziran 2019 Salı 16:10
Kula’da ikinci göz doktoru da göreve başladı

Uzun zamandır bünyesinde göz doktoru bulunmayan ve vatandaşların göz rahatsızlıkları için ilçe dışına çıkmak zorunda kaldığı Kula Devlet Hastanesine mayıs ve haziran aylarında yapılan atamalarla iki göz doktoru hasta kabulüne başladı. Bir zamanlar bünyesinde göz doktoru bulunmayan Kula Devlet Hastanesinde büyük bir eksiklik daha giderilmiş oldu.


Sağlık alanında yaptıkları çalışmalarda başarıya imza atarak geçtiğimiz günlerde yeni doktorların göreve başlayacağını müjdeleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’ın açıklamalarının ardından, Kula Devlet Hastanesine atanan ikinci göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir hasta kabulüne başladı.


Kula’da uzun süredir eksikliği hissedilen ve mayıs ayı içerisinde yapılan atama ile göreve başlayan Göz Hastalıkları uzman doktoru Cansu Sarıgül’ün ardından, yeni yapılan atama ile ikinci göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir de Kula Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı.


Adana Çukurova Üniversitesi Göz Hastalıkları bölümünden mezun olan Uzm. Dr. Esat Karademir, ihtisasını Balıkesir Üniversitesi’nde yaptığını söyledi.


Yeni göreve başlayan göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir’i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya, uzun süredir eksikliği hissedilen ve mayıs ayı içerisinde hasta kabulüne başlayan bir göz doktorunun ardından, ikinci göz doktorunun göreve başlamasıyla Kula’da önemli bir eksiğin giderildiğini hatırlattı. Uzm. Dr. Kahya, her iki göz doktorunun da hafta içi her gün hasta kabulü yaptığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    1. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    2. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    3. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    4. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    5. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    6. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    7. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    8. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    9. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    10. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    11. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    12. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    13. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    14. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    15. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    16. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    17. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    18. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    19. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    20. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    21. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    22. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    23. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    24. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    25. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    26. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    27. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    28. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    29. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    30. Ordu mor-beyaz
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!