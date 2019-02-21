Kula’da "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası

Manisa’nın Kula ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası kapsamında Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Sağlık Bakanlığının Türkiye geneli düzenlediği "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Kula Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtarak, aile hekimliğinin önemini anlattı. 2010 yılından bu yana aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri verdiklerini dile getiren Kula İlçe sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Ülkemizde 2010 yılı itibariyle tüm illerimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Bu tarihten itibaren aile hekimlerimiz birinci basamak sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak ve Aile Hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığı sağlayarak hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ’Aile Hekiminizi Erken Tanıyın’ kampanyası başlatıldı. Aile sağlığı merkezleri bireysel koruyucu sağlık hizmetlerinizi kapsayan Birinci Basamak sağlık hizmetlerini sunarlar. Hastaneler ise tedavi ve ileri tetkik esaslı çalışan İkinci Basamak düzeyinde sağlık kuruluşlarıdır. Bu sebeple aile hekiminizi öğrenmeniz ve aile hekimliği hizmetlerinden yararlanmanız hastalıkların ortaya çıkmasının engellenmesi ve sadece tedavi hizmeti veren hastanelerdeki yoğunluğun azalması açısından önemlidir” dedi.

“Birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsizdir”

Aile hekimleri tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Dr. Kaçar, “Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tanı için yılda en az bir defa Aile Hekiminizi ziyaret etmek gerekir. Hasta olmasanız da aile hekiminize gitmeniz, aile hekiminizi tanımanız onun da sizi tanıması açısından önemlidir. Bu ziyaretler sayesinde kendi yaş grubunuza ait bireysel birinci basamak koruyucu ve teşhis edici sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.