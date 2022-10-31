Kula neresi? TOGG Kula rengini özelliği tonu nedir?

TOGG 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan indi. Yerli ve milli otomobilin 2023 yılının Mart ayında asfalta çıkması bekleniyor. Ön satışlar ise 2023 Şubat ayında alınacak. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de otomobillerin renkleri olmuştu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi. Peki, TOGG Kula rengi nasıl hangi tonlar?

Kula neresi? TOGG Kula rengini özelliği nedir?

Kula, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden biridir. Kula; İzmir-Ankara E 23 karayolu üzerinde yer almaktadır. Manisa - Kula 124 km, İzmir - Kula ise 150 km'dir.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, bu seçimle 1,2 milyon yıl önce patlayan volkanlardan akarak oluşan bazalt kayaların rengine atıfta bulunulduğunu belirtti.

Togg'un bir rengine ilham olmanın Kula açısından gurur vesilesi olduğuna işaret eden Tosun, bu girişimin UNESCO tescilli jeoparkın daha geniş kitlelere tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.