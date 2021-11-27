Kükürtlü sabun faydaları nelerdir?

Uzmanların da önerdiği sabun türü olan kükürtlü sabun antibakteriyel özelliği sayesinde birçok cilt sorununun ve rahatsızlığın giderilmesi için tercih edilen bir sabun türüdür.

Kükürtlü sabununun cilde faydaları

Vücut temizliği için iyi bir alternatiftir.

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır.

Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Keratolitik etkisi vardır. ...

Antiseptik ve anti bakteriyeldir.

Kükürt sabunu hem cilt hem de saçlar için rahatlıkla kullanılabilir. Hassas bir cilt yapısına sahip olan kişiler bu sabunu dikkatli bir şekilde kullanmalılar. Alerjik durumunuz yok ise hamilelikte bu sabunu cilt bakımı için kullanabilirsiniz.