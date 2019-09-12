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Kuklalar Lüleburgazlı çocukların ilgi odağı

Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi Çocuk Kulübü tarafından haftanın 3 günü düzenlenen ipli kukla gösterisi, çocukların ilgi odağı oluyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:05
Kuklalar Lüleburgazlı çocukların ilgi odağı

Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi Çocuk Kulübü tarafından haftanın 3 günü düzenlenen ipli kukla gösterisi, çocukların ilgi odağı oluyor.


Lüleburgaz’da Çocuk Sokağı olarak bilinen, şimdiki adıyla Çocuk Hakları Sokağı’nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilen gösteriler hem çocuklar hem de aileleri tarafından beğeniyle izleniyor.


Lüleburgazlı minikler kukla sanatçısının sergilediği gösterileri aileleri ile birlikte izleyerek büyük keyif alıyor. Kukla sanatçısından kuklaların nasıl oynatıldığını da öğrenme fırsatı bulan minikler, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra hayal güçlerini de geliştiriyor.


Çocuklara yönelik bu tarz etkinliklerin onların gelişiminde önemli rolü olduğunu belirten anne ve babalar, etkinliği düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:05
  1. sanat
  2. sergi

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