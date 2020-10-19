  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Kukla' Prens Selman'a İsrail'den rezil ödül
Dünya

'Kukla' Prens Selman'a İsrail'den rezil ödül

Son dönemlerde “ilişkileri normalleştirme” adı altında İsrail ile yakın ilişki kuran Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Siyon Dostları" ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:21:00 - 2020-10-19 16:30:08
'Kukla' Prens Selman'a İsrail'den rezil ödül

Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi "Siyon Dostları" ödülüne layık gördü.

Siyon Dostları Müzesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İsrail yönetiminin düzenlemiş olduğu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dördüncüsü Batı Kudüs'te düzenlendi.

11 kişi ödüle layık görüldü

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katıldığı zirve, Batı Kudüs'teki Siyon Dostları Müzesi'nde yapıldı.

Siyon Dostları Müzesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yılki Siyon Dostları ödülüne layık görülen 11 kişinin isimlerini açıkladı.

Aralarında Umman sultanı da bulunuyor

Ödüle layık görülenler arasında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum gibi isimler yer alıyor.

Listede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said de bulunuyor.

Donald Trump da bu ödülü almıştı

Siyon Dostları ödülü, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.

Önceki yıllarda, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da bu ödül verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

klaus iohannis romanya vatandaşı değil bir alman yahudisi nasıl romanya'yı yönetiyor ki kendisi romanyalı bile değil
  • Yanıtla

Sütçü imamın torunu

Çok uygun ödül almışsınız siyon dostları  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara ilişkin Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını yorumladı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay