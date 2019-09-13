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“Kukla” kitabı dünya gündeminde

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in yazdığı Kukla: Küresel Güçlerin Yeni Oyuncağı: FETÖ isimli kitap İngilizceden sonra Arapçaya da çevrildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:59
“Kukla” kitabı dünya gündeminde

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in yazdığı Kukla: Küresel Güçlerin Yeni Oyuncağı: FETÖ isimli kitap İngilizceden sonra Arapçaya da çevrildi.


“Kopernik Kitap” tarafından “The Puppet” ismiyle İngilizceye çevrilerek satışa sunulan eser şimdi de Ürdün Darurrazi Yayınevi tarafından Arapçaya çevrildi. Merkezi Amman’da olan bu yayınevinin Arap ülkelerinde geniş bir dağıtım ağı bulunuyor. Kısa süre içinde dağıtımı başlayacak olan bu eserin, Türkiye’de temin edilebilecek adresi de yakında belirlenip kamuoyuna açıklanacak.


Kitaplarının yabancı dillere çevrilmesi hakkında görüşlerini aldığımız 25 ve 26. Dönem Burdur Milletvekili Petek şunları söyledi;


““FETÖ’nün gerçek içyüzünün dünyada daha iyi anlaşılabilmesine vesile olduğum için çok mutluyum. İnşallah Dışişleri Bakanlığımız, Maarif Vakfımız, Yunus Emre Enstitümüz ve TİKA gibi uluslararası kuruluşlarımız İngilizce ve Arapçaları basılan bu kitabımızı çeşitli seminer, konferans, sergi ve programlarında dünyanın birçok ülkesinde tanıtacaklar. Malum kukla, kendi iradesi olmayan, kendiliğinden hareket edemeyen, onu kullanan elin arzu ettiği şekle giren, arzu ettiği hareketleri yapıp sesler çıkartan bir araçtır. FETÖ Terör Örgütü de kullanılmaya müsait bir araç olduğu için kitaba ‘Kukla’ adını uygun gördüm.”


Petek’in Komisyon Başkanlığı döneminde toplanan çok önemli bilgi ve belgelerin de kullanıldığı eserde, FETÖ örgütünün temelinin atıldığı 1950’lerden bu yana geçen süreç kapsamlı bir şekilde anlatılıyor. 16 bölümden oluşan 325 sayfalık kitapta geniş bir kaynakça listesi ile zengin dipnotlar da dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:59
  1. kitap
  2. sergi

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