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Kukla Arap ülkeleri katil Esed için harekete geçti!

Arap Birliği’nin, yönetimde Esed rejiminin bulunduğu Suriye’nin örgütteki üyeliğinin onarılmasıyla ilgili tasarı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Mart ayında gerçekleştirilecek zirve için ise Katil Esed'e davet gönderileceği belirtildi.

06 Ocak 2019 Pazar 00:38
Kukla Arap ülkeleri katil Esed için harekete geçti!

Sputnik'e konuşan bir Arap diplomatik kaynak, tasarının ocak sonlarında Lübnan'da yapılacak zirvede tartışılmaya sunulabileceğini söyledi.

Kaynak, Mısır'ın da Esed yönetiminin bulunduğu Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini desteklediğini ifade etti.

Katil Esed'i zirveye davet edecekler

Daha önce birkaç Arap ülkesi birden Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin onarılmasını desteklediği bildirilmişti. Katil Beşar Esed'in mart ayında yapılacak zirveye davet edilebileceği belirtilmişti.

Ancak Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğinin onarılması üzerinde çalışmaların yürütüldüğü haberlerini kabul etmiyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 01:14
  1. Arap Birliği
  2. Suriye
  3. Esed rejimi

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