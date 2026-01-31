  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar! İsrail tiyatroya başladı: Gazze’ye saldırmak için yeni bahane CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’ Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı PKK’nın Fransız betoncusu çıktı yerine cumhurbaşkanı oyunda Macron'un PKK aşkı Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...' Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde
Yerel ‘Küfürlü konuşmayın’ dedi, gözünden oldu
Yerel

‘Küfürlü konuşmayın’ dedi, gözünden oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
‘Küfürlü konuşmayın’ dedi, gözünden oldu

Adana'da bir dolmuş şoförü, durakta küfürlü konuşan çaycıyı uyardığı için önce darp edildi ardından duraktaki yönetici tarafından kırık çay bardağıyla sol gözüne vurulup kör kaldı. Şoför, 2 yıldır süren mahkemeye rağmen saldırganın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat 2024'te merkez Seyhan ilçesi'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, şoför Serkan Tecirli (46), sefer dönüşü durağa geldiği sırada çaycı M.A.'nın küfürlü konuşmasından rahatsız olup M.A.'yı uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve kooperatif yöneticilerinden M. Y. (45), Tecirli'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Diğer şoförlerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Çay bardağıyla gözüne vurdu

Kavgadan bir süre sonra Tecirli, çay içen M.Y.'nin yanına konuşmak için gitti. Bu sırada M.Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına vurdu ardından da kırılan bardakla Tecirli'yi sol gözünden yaraladı. Aldığı darbeyle sersemleyen Tecirli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu anlar ise duraktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serkan Tecirli, M.Y.'den şikayetçi oldu.

Olaydan sonra ifade veren M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tecirli ise yapılan müdahale ve çeşitli tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyetini kaybetti.

 

Dava açıldı

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında M.Y., Serkan Tecirli'nin kendisine küfredip, saldırdığını söyledi. Tanıklardan 2'si Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, M.A. ise Tecirli'nin M.Y.'ye küfredip, saldırdığını söyledi. Savcılık, sanık M.Y.'nin ‘Kasten yaralama' suçu ve ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', ‘Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Duruşma 10 Mart 2026 tarihine ertelendi.

"Uyardım, gözümden oldum"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Serkan Tecirli, "Önce çay bardağıyla alnıma, sonrada gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5.ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" ifadelerini kullandı.

Şuanda çalışamadığını ve saldırganın ceza almasını istediğini belirten Tecirli, "Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şuanda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar" diye konuştu.

Anne Keziban Tecirli ise, evladını kör bırakan saldırıyı yapan şahsın tutuklanıp hak ettiği cezayı çekmesini istediğini söyledi.

Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü
Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü

Aktüel

Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı
Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

Gündem

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

Bursa’da iki genç sokak ortasında kavga etti! O anlar kamerada
Bursa’da iki genç sokak ortasında kavga etti! O anlar kamerada

Yerel

Bursa’da iki genç sokak ortasında kavga etti! O anlar kamerada

CHP’li avukat, odatv kavgası büyüyor! Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ı kendisine şahit getirince...
CHP’li avukat, odatv kavgası büyüyor! Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ı kendisine şahit getirince...

Gündem

CHP’li avukat, odatv kavgası büyüyor! Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ı kendisine şahit getirince...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23