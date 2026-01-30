Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

  • İSTANBUL
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski takımı Fenerbahçe hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek büyük bir başarıya imza atan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarında eski kulübü Fenerbahçe'yi hedef aldı. Madrid karşısındaki performansıyla ilgili soruları yanıtlarken Türkiye'deki günlerine değinen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını iddia etti. Sarı-lacivertli kulübü tek odak noktası Galatasaray olan "paranoyak" bir yapı olarak nitelendiren Portekizli hocanın bu sözleri, spor camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Madrid karşısındaki hırslı futboluyla ilgili bir soruya yanıt veren tecrübeli hoca, Fenerbahçe dönemine atıfta bulunarak "Sanırım Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz. Onlar buraların (Şampiyonlar Ligi) takımı değil. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmek olan paranoyak bir kulüp" ifadelerini kullandı.

 

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mourinho'nun Türkiye'deki günlerine dair biriktirdiği öfkeyi Real Madrid zaferinin ardından bu şekilde dışa vurması futbol dünyasında "ihanet" olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon görev yapan ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıktan sonra yolları ayrılan dünyaca ünlü teknik adamın, eski kulübünü "rezil rüsva" eden bu çıkışı uzun süre unutulmayacağa benziyor.

