PEUGEOT sahneye çıktı! POLYGON CONCEPT Avrupa’yı geziyor

Otomotiv dünyasında sportif sürüş ile ileri teknolojiyi bir araya getiren PEUGEOT, POLYGON CONCEPT prototipiyle Avrupa sahnesine çıktı. Dünya tanıtımının ardından başlatılan POLYGON ROADSHOW kapsamında konsept otomobil, Avrupa’nın farklı şehirlerinde sergilenerek medya temsilcileri, marka ortakları ve PEUGEOT severlerle buluşuyor.

PEUGEOT POLYGON CONCEPT’i keşfetme imkanı

Bu gezici sergi, başta Avrupa genelindeki PEUGEOT müşterilerine, yeni nesil PEUGEOT araçlarını şekillendirecek olan devrim niteliğindeki yenilikleri ilk elden deneyimleme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, POLYGON ROADSHOW’un her durağında, etkileyici kokpiti, Mikro LED ön cam ekranı ve canlı, eğlenceli dış tasarımıyla PEUGEOT POLYGON CONCEPT’i keşfetme olanağı yakalayacak. Turun 2026 yılının ilk yarısında Avrupa genelinde devam etmesi ve yılın ilerleyen aylarında uluslararası daha geniş kapsamlı bir tura çıkması planlanıyor.

Haziran ayına kadar sürecek

Ocak ayında başlayan ve haziran başlarına kadar sürecek olan POLYGON ROADSHOW, medya temsilcileri, marka ortakları ve PEUGEOT severler için halka açık sunumlar, interaktif gösteriler ve özel deneyimler sunuyor. PEUGEOT, bu özel Avrupa turunu desteklemek üzere yenilikçi ve özel olarak tasarlanan bir POLYGON BOX geliştirdi. Söz konusu çözüm, her ülkede üst düzey, kullanıma hazır bir deneyim sunmak üzere tasarlanan, tam donanımlı, mobil bir marka ortamı sunuyor. Bu modüler üst düzey ortam, konsept aracın kendisinin dışında, koltuklar, jantlar ve direksiyon kumandaları gibi kişiselleştirilebilir bileşenler de içeriyor.

Tur 23 Ocak tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde verilen iki konserle resmen başladı. İspanya'daki ilk POLYGON CONCEPT gösterimi, Nuevos Ministerios metro istasyonuna yakın bir iş bölgesinde gerçekleşti. Ardından, turun 2026 yılının ilk yarısında Avrupa genelinde devam etmesi ve yılın ilerleyen aylarında daha geniş kapsamlı uluslararası bir tura çıkması planlanıyor.

PEUGEOT’nun yeni nesil sürüş deneyimi tüm dünyayla paylaşılıyor

POLYGON CONCEPT, bir tasarım konseptinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu otomobil, eşsiz bir çeviklik ve tepki hassasiyeti sunan, tamamen işlevsel, dinamik bir prototip. Çığır açan Hypersquare® direksiyon sistemi ve “Steer-By-Wire” teknolojisiyle donatılan bu konsept, Avrupalı kullanıcıların artık bizzat deneyimleyebileceği yeni bir sürüş deneyimi çağını müjdeliyor.

POLYGON ROADSHOW, konseptte sunulan yeniliklerin tamamını sergileyecek. Bu yeniliklere aşağıdakiler de dahil:

31 inç projeksiyon tipi ekrana sahip ön camıyla yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit® ile yeniden tasarlanan iç mekân, olağanüstü genişlik ve aydınlık sunuyor. Belirgin geometrik tasarımlar ve özgün Mikro LED ışık imzasıyla dikkat çeken, yeni, aslan temalı tasarım dili.

Son olarak, daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme, azaltılmış parça sayısı ve modüler bileşenlerle geleceğe yönelik tasarım yoluyla sürdürülebilirlik.

PEUGEOT Pazarlama ve İletişim Başkanı Phil York, “POLYGON ROADSHOW başladı ve gösterinin yıldızı olan PEUGEOT POLYGON CONCEPT, tamamen yeni ve özel bir alana sahip. POLYGON BOX! Bu tanıtım turu, çığır açan teknolojileri sergileyerek görünürlüğümüzü artırmamıza ve markamızı güçlendirmemize olanak tanıyor. Bu, “Steer-By-Wire” teknolojisine dayanan ve önümüzdeki yıldan itibaren yol araçlarımızda kullanılmaya başlanacak olan Hypersquare®'i de içeriyor. Bu da sürüş deneyiminde devrim niteliğinde bir yenilik ve daha fazla sürüş keyfi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.