Küfürlere dava açan Rambo Okan inanılmaz para kazanacak

Fenerbahçeliler tarafından Rambo Okan olarak bilinen ve bir şekilde sürekli gündemde olmayı başaran Okan Güler, yeni bir olayla daha karşımızda. Trabzonspor'un şampiyonluk maçında, Fenerbahçe'yi tüfeğin namlusunda gösteren pankartına tepki olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan, bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın ardından sosyal medya üzerinden binlerce hakaret ve küfür aldığını söyleyen Rambo Okan, Trabzonsporlu taraftarlara tazminat davası açtığını açıkladı.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na konuşan Rambo Okan, "Hakaretlerden artık usandım" dedi. Kendisine sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürlerin karşısında milyonluk tazminat davaları açan Rambo Okan şöyle konuştu:

"Küfür etmeyin, bıktım artık yeter, kafamda yara oldu. Benim bir Allahım, bir Fenerim var."

Açtığı davalardan 10 milyon lira tazminat kazanma ihtimali olan Rambo Okan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, rahmetli babam da Trabzonludur. Köprüdeki bayrağı kesmeyecektim, Bağdat Caddesi'nde bizim bayrağımızı kestiler, arabaları taşladılar, o yüzden yaptım."

Savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunan Rambo Okan, tazminat zengini olduğu takdirde yapacağı işleri şöyle anlattı:

"Amacım para kazanmak değil, analara, babalara küfür edilir mi? Avukatım tespit etti. Kazanırsam ev alacağım kendime. Ablamın durumu kötü, ona da yardım edeceğim."