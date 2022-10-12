Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu

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Son yıllarda sanatla değil siyasi zırvalarıyla gündeme gelen oyuncu bozuntusu Metin Akpınar, bir skandala daha imza attı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a idam iması hadsizliğinde bulunan Akpınar, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Türk milletini aşağıladı.

Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenini hedef alan Akpınar, “Karşı tarafta kocaman yüzde 51 var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. O yüzden onlar (Erdoğan’ı) seçebiliyorlar. (Onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul. Daha liseden mezun bile olamadılar” ifadelerini kullandı.

Zillet İttifakına da övgüler dizen Akpınar, “Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için. ‘Yok şimdi kim bakan olacak, kim başkan olacak, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız’ gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylar. Bu taleplerde bulunmayın. Altılı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak” dedi.

‘Yalakadan sanatçı olmaz’

Akpınar’ın bu sözleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Yalakadan sanatçı olmaz” sözlerini akıllara getirdi.

Akpınar, daha önce katıldığı Halktv’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Sonu Mussolini’ye benzemesin” diyerek tehditte bulunmuş, mahkemede ise yan çizmişti.

Alçak sözlerin hesabını veriyor

Akpınar, “Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Oraya ulaşabilirsek ne ala. Ulaşamazsak her faşizmde olduğu gibi belki liderini asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir. Kim Rusya’ya döndüyse, iktidardan gitti onu da söyleyeyim. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğünde ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına?” demişti.

Akpınar hakkında “Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik”, “Cumhurbaşkanına Hakaret”, “Halkın Bir Kesimini Aşağılama” gibi suçlamalarla dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanan Akpınar, cezasızlığın verdiği pervasızlıkla küstahlığını daha da artırıyor.