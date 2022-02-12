Küfürbaz Lütfü'den hakaretçi Sedef'e destek ziyareti!

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Küfürbaz İP'li Lütfü Türkkan, hakaretçi Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretini Twitter hesabından duyuran küfürbaz Türkkan, "Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün. Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi. Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni." ifadelerini kullandı.

Sedef Kabaş, Tele 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin ifadelerle hakarette bulunmuştu. Kabaş'ı ziyaret ederek destek veren İP'li Lütfü Türkkan da bir şehit yakınının bacısına küfretmişti.