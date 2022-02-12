Küfürbaz Lütfü'den hakaretçi Sedef'e destek ziyareti!
Şehit bacısına ettiği küfürle kamuoyunun sert tepkisini çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
Yeniakit.com.tr
Küfürbaz İP'li Lütfü Türkkan, hakaretçi Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
Ziyaretini Twitter hesabından duyuran küfürbaz Türkkan, "Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün. Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi. Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni." ifadelerini kullandı.
Sedef Kabaş, Tele 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin ifadelerle hakarette bulunmuştu. Kabaş'ı ziyaret ederek destek veren İP'li Lütfü Türkkan da bir şehit yakınının bacısına küfretmişti.