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Dünya Fanatikler yine kudurdu!
Dünya

Fanatikler yine kudurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:33:00 - 2024-06-05 16:10:15
Fanatikler yine kudurdu!

İsrail'in Kudüs'ü işgalinin 57.yıl dönümünde binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

 İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde binden fazla fanatik Yahudi, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde bin 119 fanatik Yahudi'nin polis eşliğinde sıkı güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Baskın nedeniyle bazı kapıların kapatıldığı belirtildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından da baskına tepki gecikmedi. Yapılan açıklamada, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kutsallığının korunması çağrısında bulunuldu.

Bayrak Yürüyüşü'ne 60 binden fazla kişinin katılması bekleniyor

Filistinli kaynaklar da akşam saatlerinde gerçekleştirilecek provokatif Bayrak Yürüyüşü öncesinde yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Şam Kapısı'nda toplanmaya başladığını aktardı. İsrailli kaynaklar provokatif yürüyüşe 60 binden fazla kişinin katılmasının beklediğini duyurdu.
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında imzalanan anlaşmaya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail'in 57 yıllık işgali

Öte yandan 5 Haziran 1967'de başlayan Altı Gün Savaşı'nın sonunda İsrail, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.
Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümlerinde provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor.

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