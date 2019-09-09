Kudüs’ün Anneleri, Kudüs için buluşuyor!

Hasan Türkmen Ankara

Filistin ve Kudüs için farkındalık oluşturmak amacıyla anne ve anne adaylarından oluşan Kudüs Anneleri Platformu, 89 haftadır her cumartesi Şanlıurfa Balıkgöl’de bir araya gelerek, mazlum coğrafyaları için dua ediyor.

Mazlumlara maddi manevi tam destek

Kudüs Anneleri Platformu kurucu üyelerinden Avukat Zehra KazanAkit’e özel yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail’in zulmü altında kalan ümmete maddi, manevi her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Avukat Zehra Kazan, “Kudüs Anneleri Platformu olarak toplantılarımızın iki yönlü katkısı olduğunu düşünüyoruz. Birincisi manevi yönü; Kudüs’teki kardeşlerimize buradan duâlarımızı gönderiyoruz. Yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz. Yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Bizce bu manevi desteğin ölçüsü paha biçilemez bir katkıdır diye düşünüyoruz. Maddi olarak katkımızın ise; öncelikle Kudüs Meselesinin gündemden düşürmemek olmasından tutunda, işgalci siyonist İsrail mallarına yoğun boykot çalışmamıza, bilinçlendirme ve buna yönelik insanlarda farkındalık oluşturmaya devam eden katkı sağladığını düşünüyoruz. Bunun yanında katılımcılarımızın ziyaret etmelerine teşvik ederek Kudüs’teki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye ve yardımlarını ilettirmeye yönelik katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Platform toplantılarına katılan bölge kadınlarının Filistin konusunda bilgilendirildiklerini söyleyen Avukat Zehra Kazan, “Her hafta cumartesi günü öğle namazı ve sonrasında Mescidi Aksa, Kudüs, Filistin için namazda buluşup, duâ programı ile basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana her hafta aksatmadan gerek sıcak havalarda, soğuk havalarda, yağmur çamur demeden, bayram günleri dinlemeden bu duâ buluşmamızı iki kişi bile kalsak gerçekleştiriyoruz. 89.haftasını gerçekleştirdiğimiz duâ buluşmalarımızı Kudüs, Filistin hürriyetine kavuşuncaya kadar sürdüreceğiz. Yerelde Kudüs ile ilgili olarak Anne ve Anne adayı hanımefendilerinin bilinçlenmesi ve bu vesile ile ilk öğretmen olan Annelerin evlatlarını da bilinçlendirmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Çalışmamızla alakalı çok olumlu ger dönüşler alıyor ve bilgilendirme çemberimizi de genişletmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılanlarımız var”

Filistin halkına, yanlarında olduklarını göstermek amacıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan üyelerinin de olduğunu vurgulayan Kazan, “Asıl mesele Kudüs’ün gündemimizde düşmemesi yönünde çalışmalar yapabilmek ve konuya insanlarımızı yoğunlaştırabilmek şeklindedir. Aynı zamanda bu bilinçlenme için önümüzde ki süreçler de Filistin tarihine ve işgal tarihinin müktesebatına hâkim, Filistinli ve Türkiyeli aktivist şahsiyetler ile konferans ve seminer çalışmalarımız sürmektedir. Banilerimizden ve katılımcılarımızdan bireysel olarak Filistin’de gerçekleştirilen eylemlere ve devam etmekte olan 3.İntifada ve Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılım gösteren arkadaşlarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda olabildiğimizce yardımlarımızı çekirdek kadro olarak yerinde iletmeye çalışıyoruz. Katılımcılarımız tarafından yapılacak yardımları ise güvenilir sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Annelerin Kudüs duası!

Allah’ım! Kudüs’teki ve yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir! Allah’ım! Kudüs’te, Afrin’de, Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Arakan’da ve dahi tüm İslam beldelerinde; İslamiyet için, Müslümanlar için, İslam beldeleri için mücadele Müslümanları ve askerlerimizi muhafaza eyle, zalim ve küffara karşı galip ve muzaffer eyle. İslâm Âleminde ittihad ve vahdeti nasip eyle. Bizi basiretsizlerden, ferasetsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana eyleme! Allah’ım! Mescid-i Aksa’yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme! Bizlere Siyonist işgalinden kurtulmuş özgür, bağımsız ve İslam’ın hâkim olduğu Kudüs ve Filistin topraklarını görmeyi, o beldelere İstanbul’a gider gibi gitmeyi nasip eyle. Mübarek günler ve beldeler hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah’ım!