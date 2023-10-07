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Dünya Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı
Dünya

Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:52:00 -

Hamas, terör örgütü İsrail’e karşı cihad başlattı. Kudüs'teki camiler İsrail'e karşı cihad çağrısı yapıyor.

Hamas, terör örgütü İsrail’e karşı cihad başlattı.

Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.

Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.

Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı

Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı yapılıyor.

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