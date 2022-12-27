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Dünya Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi!
Dünya

Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi!

Filistin Esir İşleri Kurumu, siyonist rejimin, işgal altındaki Kudüs'te bu yıl 600'den fazla Filistinli çocuğa ev hapsi uyguladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:18:00 -
Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi!

Esir İşleri Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, siyonist işgal rejimi, 14 yaşın altındaki çocuklara yönelik işkence ve zulümlerinin yanı sıra, onları kendi evlerine hapsetme uygulamasına da sıkça başvuruyor.

Buna göre sözde bir mahkeme, Filistinli bir çocuk hakkında dava açtığı zaman, soruşturmanın sürdüğü dönemde çocuk ev hapsine mahkûm edilerek özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor.

Ev hapsine mahkûm edildikleri süre içinde çocuklara elektronik kelepçe uygulanıyor. Nadiren çocukların velilerinin de yanlarında olması şartıyla okula veya sağlık merkezine gitmelerine izin veriliyor.

Aileler çocuklarının ev hapislerinin kaldırılması için bazen işgal rejimine yüklü miktarda para ödemek zorunda kalıyor.

İşgal yargısı, çocukları bazen şehir dışına sürgün ediyor. Bu da ailelere ek masraf yüklüyor.

İşgal rejiminin sözde yasaları her ne kadar 14 yaşın altındaki çocuklara hapis cezası verilmesine izin vermese de uygulamada onların polis veya istihbarat elemanları tarafından gözetim altına alınmasının ve işkenceyle sorguya çekilmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu yüzden işgal rejiminin polis ve istihbaratı çocuklara sorgulama sürecinde işkence uyguluyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Kasım'daki açıklamasında, işgalcilerin 2015 yılından bu yana 18 yaş altı 9 bin 300'den fazla Filistinli çocuğu esir aldığını aktarmıştı. Esirler Cemiyeti, 2022 yılında ise işgalcilerin yaklaşık 750 çocuğu esir aldığına dikkati çekmişti.

(İLKHA)

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